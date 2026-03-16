日本時間3月16日、第98回アカデミー賞授賞式が米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催され、『罪人たち』ライアン・クーグラーが自身初となる脚本賞に輝いた。【フォト特集】＜第97回アカデミー賞＞に豪華セレブが集結！レッドカーペットまとめクーグラー監督は、鉄道警察による黒人青年の射殺事件を題材にした『フルートベール駅で』（2013）で長編映画監督デビューを果たし、サンダンス映画祭でグランプリと観客賞の2