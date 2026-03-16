ゆずが、⽇本テレビ系の情報番組『DayDay.』の新テーマソングを担当することが決定した。テーマ曲は3⽉30⽇放送回で初オンエアされる。テーマソング担当は、本⽇3⽉16⽇放送の同番組内インタビューで発表となったものだ。楽曲名やリリースなど、詳細は後⽇発表される。以下に新テーマソング担当に関する北川悠のコメントをお届けしたい。◆◆◆「約20年近く親交のあ