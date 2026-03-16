WBC・米国―ドミニカ共和国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。3回に米国のアーロン・ジャッジ外野手がレーザービームを発動し、走者タティスJr.を刺すスーパープレーが誕生した。米国が0-1とビハインドで迎えた3回2死一塁、マルテが右前にヒットを放った。右翼手ジャッジは前進し、捕球すると豪快に右腕を振った。鋭い送球がレーザーのように伸び、ノ