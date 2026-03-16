日本ハム球団は１６日、筆頭株主だった日本ハム本社が日本ハム球団の全株式を取得し、日本ハム球団が日本ハム本社の完全子会社となったことを発表した。球団は「株式会社北海道日本ハムファイターズ（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：小村勝）では、３月１３日（金）に筆頭株主の日本ハム株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：井川伸久）が当社の全株式を取得しましたのでお知らせいたします。当社は日本ハム株