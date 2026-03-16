【Epiphone 50th Anniversary Collection 1962 Sheraton】（広島県みやび29歳）14の頃にオアシスをきっかけにしてロックに目覚め、2〜3年後にジョン・リー・フッカーをきっかけにブルースに目覚めました。当時、オアシスのギターコーラスであるノエル・ギャラガーもジョン・リー・フッカーもシェラトンを持っているのに気づいた時、「絶対にこれが欲しい！」と思ったのを覚えています。以来、シェラトンIIという(シェラトンは