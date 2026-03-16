今日3月16日(月)、全国のトップを切って岐阜と高知で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。気象官署のソメイヨシノ標本木での2026年の桜前線(ソメイヨシノ)は、岐阜と高知からスタートです。岐阜で桜開花2026年の桜前線スタート今日3月16日(月)、全国のトップを切って岐阜で桜(ソメイヨシノ)が開花しました。平年・昨年より9日早い開花です。気象庁がソメイヨシノの開花を観測している標本木の中では、岐阜が全国でトップの開花です