こうした現象の原因の一つは閉鎖的な保護障壁だ。韓国スポーツリーグは外国人出場制限が強い。実力と関係なく「韓国選手」という理由だけで待遇される構造だ。これは中国サッカーが歩んだ道と似ている。2010年代の中国プロサッカースーパーリーグは莫大な資本を前面に出してカルロス・テベス、オスカルなど世界的なスターを集めた。自国選手の年俸も大きく上がった。実力が不足する選手らも数十億ウォンの年俸を受けた。欧州や南米