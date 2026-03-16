14日（日本時間）、米マイアミのローンデポパーク。韓国野球代表は2026WBC準々決勝でドミニカ共和国と対戦し、0−10で7回コールド負けを喫した。17年ぶりに準々決勝に進出したが、すぐにKO負けして終わった。翌日、日本も準々決勝でベネズエラに敗れた。しかし両チームの敗戦の内容は違った。世界最強と接戦した日本とは違い、韓国は正規イニングも満たせなかった。0−10の敗戦は相応の結果だ。球速を比較しても分かる。今大会の韓