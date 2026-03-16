中国のあるゲームセンターが、人形ではなく生きたハムスターをクレーンゲームの景品として使用し、物議を醸している。14日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）によると、中国広東省深圳のあるショッピングモール内ゲームセンターは、客寄せのために人形ではなくハムスターを入れたゲーム機を運営していた。 オンラインに公開された映像には、狭い機械の中の隅にハムスターが集まってうずくまる姿が映し出され