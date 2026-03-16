死亡説が提起されていたイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が15日（現地時間）、カフェを訪れた動画を公開し、健在ぶりを示した。ネタニヤフ首相はこの日、テレグラムのアカウントにエルサレム郊外のあるカフェを訪れてコーヒーを飲む動画を投稿した。動画には、ネタニヤフ首相の補佐官が死亡説について尋ねると、ヘブライ語で「私はコーヒーが大好きなんだ。知っているか？私は国民のことが大好きだ」と答えながらコーヒー