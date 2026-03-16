任期満了に伴う大田原市の市長選挙が１５日告示され、現職と新人一人の、二人による一騎打ちの選挙戦が始まりました。 大田原市の市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、現職の相馬憲一氏６８歳と、前の市議会議員で新人の引地達雄氏７４歳の二人です。 ２期目を目指す相馬氏は、大田原市中央の大田原商工会議所前で出陣式を行い、渡辺真太朗衆議院議員や県議会議員の池田忠議長、それに支援者らおよそ３００人