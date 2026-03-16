タクシーが不足している地域を解消するためタクシー会社が運営主体となり、一般のドライバーが自家用車などを使って有料で客を乗せる「日本版ライドシェア」が１０日、栃木県北地域で始まり那須町で出発式が行われました。 日本版ライドシェアは、タクシードライバーが不足する中、移動の手段を確保するため、タクシー会社の運行管理のもと、一般のドライバーが自家用車やタクシӦ