那須塩原市に４月、北関東で唯一となる看護系の短期大学が開学するのを前に、１５日、宇都宮市で創立記念の式典が開かれました。 那須塩原市で４月１日に開学するのは、学校法人博愛会が設置した「那須短期大学」です。 記念式典には、博愛会の菅間博理事長や福田富一知事など約１００人が出席しました。菅間理事長は、「独自の学問である『地域協創看護論』を展開し、地域の医療を守る看護教育を進めていく」とあいさつしました