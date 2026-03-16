益子町を中心に活動しおととし亡くなった世界的な絵本作家いわむらかずおさんの作品の魅力に触れるイベントが１４日開かれました。 このイベントは益子町の里山にアトリエを構え幼稚園や小学校の校歌を作詞するなど地域で幅広く活動していたいわむらさんの作品や功績に触れてもらおうと親交があった人たちが初めて企画したものです。 会場となった道の駅ましこではいわむらさんの代表作でネズミの一家の暮らしを描く「１４ひきの