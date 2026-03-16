男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が16日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「パーマをかけたくなってきたんだけどどう思う？」と書き出した佐野。襟足が伸びたヘアの自撮り写真でファンを魅了した。ファンからは「控えめに言っても最高なのでぜひお願いします」「可愛いしかっこいい」「パーマ佐野さんマジかっこいいじゃん」「まって息止まった一瞬」「やばすぎかっこよす