【ソウル共同】ソウル中心部のカプセルホテル火災を受け、韓国政府は16日、ソウル市内の宿泊施設の緊急安全点検を行うと発表した。人気音楽グループBTSの21日の公演を前に、外国人訪問客らの大幅増加を見据えた措置だという。