タレントのMEGUMIがMCを務めるテレビ朝日系トーク番組『MEGUMIママのいるBar』（毎週月曜深2：17〜）の9日放送に、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が出演。自身が手掛けた映画『えんとつ町のプペル』第1作の権利を吉本興業から買い取ったことを明かした。【動画】カジサック、長女・梶原叶渚と親子初のランウェイ絵本作家・映画プロデューサーとしても活躍する西野は、映画製作において「自分たちでなるべくお金出すよ