ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が１５日（日本時間１６日）、自身のインスタグラムで妻・チェルシーさんと連名で第４子が初の女児であることを公表した。フリーマン夫妻は子どもたちに「男の子？女の子？どっちだと思う」と問いかけ、盛大なイベントを実施。その模様を動画で公開し、チェルシーさんが「女の子」と書かれたボールを持つという仕掛けになっている。フリーマン夫妻はこれまで３人の男の子に恵まれた。