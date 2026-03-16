アメリカのトランプ大統領は中国からホルムズ海峡での船舶護衛に対する協力が得られなければ、今月末に予定される中国訪問を延期する可能性を示しました。トランプ大統領は15日、イギリスの「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューに応じ、ホルムズ海峡での船舶護衛について「中国も協力すべきだ中国は石油の90%をホルムズ海峡経由で輸入している」と述べました。そのうえで、31日に北京で予定されている習近平国家主席との首