アメリカメディアは15日、トランプ政権が原油輸送の要衝・ホルムズ海峡で船舶を護衛する連合について、複数の国が協力することで合意し、今週中にも発表を検討していると報じました。ウォールストリート・ジャーナルはアメリカ政府当局者の話として、ホルムズ海峡を航行する船舶の護衛に向け、複数の国が連携して任務を行うことで合意したと伝えました。また、トランプ政権は早ければ今週中にも合意内容を発表する方針だということ