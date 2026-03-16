エイチ・アイ・エス（HIS）は、東京・西新宿に本社を移転する。移転先は住友不動産新宿セントラルパークビル17階で、総合受付は16階に位置する。業務開始日は3月30日の見通し。HISは2020年6月、本社を東京・西新宿から、神谷町トラストタワー4階・5階に移転していた。フリーアドレスや社員用カフェを併設した多目的ラウンジを導入していた。オフィス面積は約2,320坪。2021年9月には、新型コロナウイルスの影響による業績悪化を受け