完全復活の大爆発だ。現地３月15日に開催されたエールディビジ（オランダリーグ）第27節で、上田綺世と渡辺剛（怪我でメンバー外）が所属するフェイエノールトが、エクセルシオールとホームで対戦。２−１で逆転勝利し、３試合ぶりに勝点３を積み上げた。全得点を叩き出したのは、再びゴール量産態勢に入った上田だ。まず０−１で迎えた58分に右足のアウトサイドで巧みに同点弾を挙げれば、直後の59分に新戦力ラヒーム・スタ