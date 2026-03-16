◆昼間の喫茶黒猫に来た、町内会役員の安藤さん。黒猫たちが自分から近づいてきてくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(7)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第7話-1】｜ようこそ安藤さん（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】昼間の喫茶黒猫の様子は…？