俳優高知東生（61）が16日、Xを更新。「人生初」の“不穏な空気”を感じていることをつづった。高知は「大国同士の全面衝突が起きている訳ではないので、現状は第三次世界大戦ではないんだろうけど、でもこんな不穏な空気は、俺の60年ちょっとの人生でも初めてだ」と記述。米イスラエルによるイラン攻撃に端を発した、中東情勢の緊迫化などに言及した。そして「死者数も多いし、戦争による物価高やエネルギー問題の影響も起きてる