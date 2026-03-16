◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国ーアメリカ（現地時間15日、マイアミ）アメリカが4回に逆転しました。アメリカの先発で昨季サイ・ヤング賞受賞のポール・スキーンズ投手から2回に先制ソロホームランを被弾。打線はつながるが得点が入らない苦しい状況が続く中、4回にヘンダーソン選手がファウルでねばった9球目を振り抜きライトスタンドへ特大ホームラン。続くウィル・スミス選手はライナーで倒れますが、