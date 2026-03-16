3月13日からファイナルツアーが始まる嵐。ツアー最終日の5月31日にリーダー・大野智が事務所を退所することが発表され、事実上の引退宣言ともいわれている。【結果一覧】嵐メンバー主演「がっかり」ドラマランキングTOP5そこで、嵐のメンバーが主演した数々のドラマで一般視聴者の心に残った「がっかり」ドラマはどの作品なのか。特別に嵐ファンではない、一般視聴者の女性1000人に聞いてみました!大河ドラマの主役を張るには