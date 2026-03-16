＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター米俳優ショーン・ペン（65）が、米映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）で助演男優賞を初受賞した。主演男優賞は03年「ミスティック・リバー」、08年「ミルク」で2度、受賞しており、18年ぶり3度目のオスカー獲得となった。ただ、24年に「リアル・ペイン〜心の旅〜」で同部門のオスカーを獲