お笑いコンビ、キングコング西野亮廣（45）が、15日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。20代に向けた“金言”を残した。今回は芸人、絵本作家、映画製作、ブロードウェイの共同プロデューサー、講演など多方面で活動している西野の「夢とお金の熱血授業」第2弾。21歳の大学3年生の女性から「20代に戻ったら何にいちばんお金と時間を使いますか？」と質問され、「その世代で武器になるものは変わる。20代は絶対