週明け16日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比14銭円高ドル安の1ドル＝159円28〜32銭。ユーロは19銭円高ユーロ安の1ユーロ＝182円46〜52銭。中東情勢の緊迫化により原油価格が高騰し、朝方は世界経済に悪影響を及ぼすとの警戒感から「有事のドル買い」が優勢だった。その後は米国の長期金利が下がったことなどを受け、円を買い戻す動きが出た。市場では「売り買い