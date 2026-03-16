◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝米国―ドミニカ共和国（2026年3月15日マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシックに出場している米国代表は15日（日本時間16日）、準決勝でドミニカ共和国と対戦し、4回に2本塁打で一気に逆転した。1点を追う4回、先頭のヘンダーソンが右中間へソロ。8球粘った末に、9球目の153キロカットボールを捉えて今大会2号を放ち、同点に追いついた。ヘンダーソンは昨季までセベリーノに対