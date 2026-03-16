急増するクマ出没・被害への対策として、岩手県は４月をめどに、ツキノワグマの出没情報を可視化するシステムの運用を始める。県の公式ＬＩＮＥから、出没情報の登録が可能で、内容をリアルタイムで共有して被害防止に役立てる。クマを目撃した場合、県の公式ＬＩＮＥから、見つけた日時や頭数を入力し、地図上の目撃場所をタップする。登録されると、内容が即時に反映され、誰でも確認できる。各市町村への電話も引き続き受