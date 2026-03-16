◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ドミニカ共和国 - アメリカ(現地15日、アメリカ/マイアミ)アメリカのアーロン・ジャッジ選手に好プレーが生まれました。3回裏2死一塁のドミニカの攻撃、ケテル・マルテ選手がライト前ヒットを放つと、一塁走者のフェルナンド・タティスJr.選手は三塁を狙います。するとライトを守るジャッジ選手が三塁返球でこれを刺し、ピンチを救いました。ランナーの三塁タッチアウトを見届けると、ジ