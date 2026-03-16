傘を差して大統領専用機に搭乗するトランプ米大統領＝15日/Nathan Howard/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は15日、北大西洋条約機構（NATO）加盟国がホルムズ海峡の安全確保に協力しなければ、NATOは「非常に悪い」未来に直面すると警告した。「海峡の恩恵を受けている人々が、そこで何も悪いことが起こらないよう協力するのは当然だ」とトランプ氏は英紙フィナンシャル・タイムズの電話インタビューで述べ、「もし何の回答も