BTS復帰記念ライブ（21日午後8時開始）を配信するNetflix（ネットフリックス）が15日、メインポスターを公開した。黒い背景にメンバー7人が黒系の衣装でカメラを凝視する写真で「カムバックライブARIRANG」と赤い文字で復帰を告げた。韓国メディアのスポーツ東亜は16日、「グローバルエンターテインメント史に新たなページを刻む。それに先立ち『心拍数を上げる』BTSの団体ポスターを公開した」と報じた。BTSは20日に新アルバム「A