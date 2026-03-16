秋吉理香子『悪女たちのレシピ』（ハーパーコリンズ・ジャパン）くわがきあゆ『先生と罪』（宝島社文庫）エリーザ・ホーフェン『暗黒の瞬間』（浅井晶子訳、東京創元社）人間、誰しも大なり小なり秘密を抱えているものだが、ミステリーの世界においては、登場人物の表の顔と、裏に隠している秘密との落差が大きければ大きいほど読者に衝撃を与える。秋吉理香子『悪女たちのレシピ』は、秘密を持つ主人公たちが登場する六つの短