官軍の将は、自軍を聖書に登場するダビデになぞらえた。侵略者ゴリアテに、身ひとつで立ち向かった小さな羊飼いの少年だった。鎧兜をまとった巨人の眉間に石つぶてを命中させ、戦いを終わらせた。勝利したベネズエラの投手陣は、侍ジャパン打線に対し、臆することなくボールを投げ込み続けた。「今日は"巨人が倒れた日"かもしれない。この数字はベネズエラの国際電話番号（＝58）だ。もしベネズエラに知り合いがいるなら、『ベ