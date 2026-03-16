好きな絵本は数あるけれど、「最も愛する一冊は？」と問われたら、私は迷わずこの名作を挙げる。土方久功（ひじかた・ひさかつ）の『ぶたぶたくんのおかいもの』。幼い頃、夢中になって何度も読み返した。いくら捲（めく）っても飽きなかった。その理由が今ならわかる。そこには窮屈な常識を打破する底なしの自由があるからだ。まずは擬人化されきっていないぶたぶたくんの造形がすばらしい。まんま豚だ。お母さんに頼まれて買