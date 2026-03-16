ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表が現地時間15日、準決勝でドミニカ共和国代表と対戦。1点先制を許しながらも、4回表に試合をひっくり返した。注目の準決勝は本塁打の打ち合いとなった。カミネロのソロ本塁打により先制を許した米国は4回表、先頭の5番ガナー・ヘンダーソンが右腕セベリーノの9球目カットボールを豪快に振り抜き、右中間スタンドに2号同点ソロ。フルカウントからファウルで粘った末に、ゾー