サーモスはこのほど、「保冷ショルダーバッグ(RFM-003/RFO-007)」と「保冷バックパック(RFP-016/025)」を公式オンラインショップなどで発売した。価格はオープン、想定価格(編集部調べ)はRFM-003が2,200円、RFO-007が2,750円、RFP-016が4,400円、RFP-025が5,500円。左「保冷ショルダーバッグ」/右「保冷バックパック」(いずれもオープン価格)○日常使いもできる保冷ショルダーバッグ保冷ショルダーバッグは、日常に馴染むデザイン