教卓に黒板。教室の空気を実感しながら語りかける今村翔吾さん人気の本の著者が全国各地の学校を訪ねて特別授業をする、朝日新聞社主催の読書推進事業「オーサー・ビジット」。小説家の今村翔吾さんは１月、宮城県名取北高校を訪問しました。小説家ってどんなふうに収入を得ているの？人気作家の座をつかんだ後、今村さんを待ち受けていた落とし穴とは？赤裸々トークが生徒たちの心を引きつけました。（文・安里麻理子写真