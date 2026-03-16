侍ジャパン・近藤健介（ソフトバンク）が16日、「WBC応援ありがとうございました」と自身のインスタグラムを更新した。近藤は「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした」と謝罪。「自分の力の無さ、そしてメジャーのトップクラスの選手との力の差を肌で感じました。まだまだ鍛え直します」と前を向いた。「また、選手に対して心無い言葉が届いているとも聞いています。もちろん結果は