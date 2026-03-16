『ひよこは にげます』（福音館書店）よりお話を聞いた人五味太郎(ごみ・たろう)1945年東京都生まれ。工業デザインの世界から絵本を中心とした創作活動に入る。1973年以来、約400タイトルの著作を発表、海外でも30カ国以上で翻訳出版されている。絵本『きんぎょがにげた』、『みんなうんち』、『仔牛の春』、『言葉図鑑』、『ことわざ絵本』、『らくがき絵本』、エッセイ『大人問題』、『ときどきの少年』、『6Ｂの鉛筆で書く』な