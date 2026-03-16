北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガースで活躍した今成亮太が、豪華ゲストと人気野球ゲームで対決するホームドラマチャンネルのオリジナル番組「今成亮太のピコピコ プロ野球！」が3月19日(木)22:30に放送される。今回は「パワフルプロ野球」シリーズ(KONAMI)でガチンコ対決！記念すべき"オープン戦"のゲストは、北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガースでチームメイトだった"超人"糸井嘉男を迎えて、「日本ハム(今成)vs