星野リゾートが展開する「リゾナーレ下関」(山口県下関市)が3月12日、英文週刊ニュース誌「TIME」が選ぶ「2026年 世界で最も素晴らしい場所(The World's Greatest Places of 2026 )」に選出された。リゾナーレ下関 外観1923年に創刊し100年以上の歴史を持つ米国発祥の同誌は、世界200カ国、2000万人に読まれている。毎年恒例の「世界で最も素晴らしい場所」は、訪れるべき、あるいは宿泊すべき100の目的地のリストであり、同誌が世