第４２回織田作之助賞を受賞した島口大樹さん（左）と谷崎由依さん＝大阪市中央区第４２回織田作之助賞の贈呈式が４日、大阪市内で開かれ、「ソロ・エコー」（講談社）で受賞した島口大樹さんと、「百日と無限の夜」（集英社）で受賞した谷崎由依さんの２人が記者会見で喜びを語った。「ソロ・エコー」は、失踪した父が残したカメラを手に、横浜の街を歩く青年が主人公。島口さんは横浜の大学に通っていた学生時代にフィルムカ