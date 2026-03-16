森永製菓は3月17日、喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」とコラボした菓子計5品を、全国で発売する。ココアバウムクーヘンにソフトクリームをのせた「クロネージュ」や看板デザート「シロノワール」など、コメダ珈琲店の人気メニューを菓子で再現した。森永製菓の定番ブランド「小枝」と「ミニエンゼルパイ」で、「クロネージュ」の味わいを表現。「シロノワール」はサンドクッキーに仕立てた。また、コラボ企画で開発した「幻の味」と