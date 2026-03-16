北朝鮮がロシアに派兵した兵士のうち、ウクライナ軍に捕虜となった2人をめぐる情報が国内に広まり、当局が統制に躍起になっている。金正恩総書記は、ロシアで戦った将兵や戦死者を「英雄」として称える宣伝を強めているが、国民の間では懐疑的な見方が広がっているようだ。ウクライナ側は2025年1月、ロシア西部クルスク州で戦闘に参加していた北朝鮮兵2人を捕虜として拘束したと発表した。兵士らは取り調べを受けており、負傷はし