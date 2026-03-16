“平成のテロリスト”村上和成が１６日までに自身の「Ｘ」を更新し、出場予定が急転、欠場になった初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」の３・１９後楽園ホール大会に来場することを明かした。村上は２月１３日にプロレスマスコミを招待し「新年会」を主宰。この会に途中から現れたＳＳＰＷの平井丈雅代表は、村上の試合について「来週中にすべてのカードを発表します」と宣言。さらに村上