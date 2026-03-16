春の訪れを感じる華やかなスイーツフェアが、gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）に登場します。2026年3月19日（木）から4月15日（水）まで開催されるシーズナルフェア「Sakura＆Strawberry」では、桜といちごをテーマにした期間限定メニューを展開。甘酸っぱいいちごのフレッシュな味わいに、やさしく香る桜の風味を重ねた、見た目も可愛らしいラインアップがそろいます。春気分をぐっと