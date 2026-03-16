＜第98回米アカデミー賞授賞式＞◇15日（日本時間16日）◇米ロサンゼルス・ドルビー・シアター助演女優賞は、米映画「WEAPONS／ウェポンズ」（ザック・クレッガー監督）の米女優エイミー・マディガン（75）が、1985年（昭60）の「燃えてふたたび」以来、40年ぶりの同賞へのノミネートで、初のオスカーを獲得した。マディガンは登壇し、オスカーを手にした途端「ハハハハハハハッ」と高笑いした。「素晴らしいです。（前回のノミネ